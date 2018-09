Andrea Legarreta fue víctima de ataques en Instagram por usar ropa que, según sus detractores, "no va acorde a su edad".

Por ello, la presentadora del programa "Hoy" decidió no quedarse callada y responder a quienes la señalaron.

"Neta, qué manera de querer fastidiar con los años. ¿Qué esperas, que me ponga pantalón ancho de terlenca, blusa de nylon, un chal y zapatos mocasines con suela flexible? No lo voy a hacer. Si a ti te gusta usar eso, lo respeto, pero no me voy a poner lo que tú esperas", indició la mexicana.

"Uso y usaré lo que me gusta más allá de mi edad, porque quiero y puedo. Cada quien debe usar lo que quiera. ¿Cómo ves?", sentenció en Instagram.

Luego de algunos minutos, varios fans salieron a defenderla y le demostraron su apoyo alegando que luce hermosa.