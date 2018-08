Instagram: Andrea San Martín dio a luz por segunda vez, pero preocupa al revelar inconvenientes

Andrea San Martín reveló en las últimas horas del viernes y a través de su cuenta de Instagram que se convirtió en madre por segunda ocasión. Sin embargo, generó cierta preocupación en sus fans al dar a conocer que presentó ciertos inconvenientes post-parto.

En un emotivo y extenso mensaje, la ex conductora de "Hola a todos" explicó por qué se mantuvo alejada de las redes sociales durante algunos días.

"No hay mucho más que decir. Esta es mi vida entera. La felicidad más inmensa que puedo sentir. Sé que me desconecté por completo pero necesitaba mi tiempo con ellas. No es fácil volver a organizarte, dar de lactar, cuidar de un nuevo ser sin descuidar el amor del otro. Tu mente en dos lugares diferentes, llorar de alegría, preocupación, querer irte a tu casa, el dolor de espalda, la mastitis, los llantos, las nuevas experiencias", inició.

"Ser mamá no es fácil y nunca estarás 100% preparada porque ningún bebe es igual a otro y por mucha experiencia que tengas, los sentimientos siempre estarán a flor de piel. Escuchar a Maia referirse con tanto amor a su hermanita, cantarle y ver cómo Larita le reconoce la voz y se queda calladita escuchándola me hace sentir que por muy cansado que sea al principio es la experiencia más satisfactoria que tendré en mi vida", añadió en Instagram.

"Soy mamá por segunda vez y mi corazón está explotando de amor. Gracias a todos los que me escribieron y visitaron. A todos mis amigos en general y seguidores por sus hermosos mensajes y a mi familia, en especial a mi mamá que si no me hubiera dado la tranquilidad de estar con Maia ayudándome a que esos días fueran lo más normales posibles creo que no hubiera podido", continuó la modelo.

Por último, Andrea San Martín reveló que --a diferencia de su primer embarazo-- esta vez tuvo algunos problemas médicos de los cuales evitó brindar más detalles.

"Sé que están al pendiente pero sepan también que estoy desconectada pues a pesar que la cesárea no fue como la experiencia anterior y pude levantarme al día siguiente, he tenido algunos otros inconvenientes. Los quiero muchísimo y pronto estaré de vuelta. Denme tiempo para recuperar fuerzas", concluyó en Instagram.

El padre del segundo bebe de Andrea San Martín es un piloto de aviones. El primero es Sebastián Lizarzaburu, popularmente conocido como 'el hombre roca'.