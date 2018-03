Instagram: Andrea San Martín se separó del padre de su segundo hijo

La modelo y ex conductora del programa "Hola a todos" Andrea San Martín anunció en Instagram su separación de Juan Víctor, piloto de aviones con el que mantuvo una relación sentimental y del que espera un hijo.

En un extenso post, San Martín explicó que llevará con hidalguía este segundo embarazo sin la compañía de quien fuera su pareja hasta hace unos días.

"Hoy debo decirle a todos que no solo voy a ser mamá soltera, porque sí señores, hoy en día una mujer también decide sobre el tema", inició en su post de Instagram.

Asimismo, Andrea San Martín aclaró que su separación de Juan Víctor no es consecuencia de una infidelidad o un error de parte de alguno de los dos.

"También confunden el término de una relación con que alguien falló o que alguien es el malo(a) pero no, en mi caso decidí como mujer y por temas que únicamente competen a mi vida personal que prefería mantenerme soltera, lo que no significa en este caso que no sigamos juntos en el camino de la responsabilidad de papás o que tenga un mal concepto de la persona", continuó la modelo.

Por último, la ex integrante de "Esto es guerra" envió un mensaje a todas aquellas mujeres que temen separarse por quedarse solas durante su etapa de embarazo.

"Una mujer embarazada o con hijos es una mujer bendecida, valiente y eternamente acompañada.Jamás tengas miedo a decidir por lo que otros van a pensar sobre ti y recuerda siempre", finalizó en Instagram.