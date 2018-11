Tras participar en la teleserie de América TV "Cumbia pop" y actuar en la obra de teatro "Hasta las patas", Andrés Wiese se ha mantenido un tiempo alejado de los escenarios debido a que su participación en la producción "Los Vílchez" no llegó a concretarse.

Sin embargo, el actor tiene una nueva oportunidad laboral en México y ha destacado en Instagram su emoción luego de participar en un casting, el cual le abrió la posibilidad para realizar otros tres más.

"Gracias, México querido. Tal vez sea el inicio de algo. O no. No lo sé... pero eso no importa ahora. Siempre pasará lo que tenga que pasar, y será perfecto", señaló Andrés Wiese.

Asimismo, el actor nacional reveló el orgullo que sintió de ir a Televisa y señalar que es peruano: "Vine a México para hacer un casting y tuve la suerte de terminar haciendo 4. Imposible saber si los hice bien o mal (tampoco importa, ya están hechos) ... pero lo que sí quería contarles es que me he sentido orgullosísimo de decir en todos lados a donde me presentaba: 'Soy un actor de Perú'".

El recordado 'Ricolás' de "Al fondo hay sitio" decidió probar suerte en el país azteca haciendo lo que más le gusta: actuar. Asimismo, durante su estadía se reencontró con Marco Zunino y sus seguidores vía Instagram le enviaron a Andrés Wiese los mejores deseos para estas nuevas oportunidades.