La modelo Angie Jibaja atraviesa un severo caso de depresión, originada por la traición de alguien en quien depositó toda su confianza.

A través de un enlace en vivo en Instagram, Angie aseguró que es tan profunda la tristeza que le aqueja, que no cree poder superarla.

"Ojalá no sea la última vez que me vean y si es que me levanto de esta, puedan ver a la Angie guerrera, que sigue adelante, que sigue sus sueños. Esta vez es muy difícil, estoy demasiado triste", indicó Angie Jibaja en Instagram.

"La gente en la que más confías te traiciona. Lamentable. El karma les va a rebotar mañana. Qué pena pobre diabla, p...a le queda chico", remarcó.

El video también fue compartido en Twitter por el usuario @Lonsmizq.

Es tal la depresión que abraza a Angie Jibaja horas antes de culminar el 2019, que piensa en la muerte como solución a sus sufrimientos.

"Ya a mí no me queda nada, tengo que ser valiente por mis hijos, pero soy un ser humano que se quiere morir, me estoy muriendo en vida. ¿Hasta cuándo la gente me va a hacer daño? Yo solo doy lo mejor, lo que puedo y amo sin condición, ¿por qué, Dios, por qué? ya estoy cansada de tanto sufrimiento. No puedo más", escribió Angie Jibaja en Instagram Stories.

Angie Jibaja atraviesa por un difícil momento. (Foto: Instagram)



El usuario en Twitter que compartió el video pidió a las autoridades y a algunos famosos ayudar a Angie Jibaja.

“Por favor @FiscaliaPeru @MimpPeru @IndiraHuilca @Andrea_Llosa @DeltaMdelta Apoyen. Angie Jibaja acaba de hacer un en vivo, mencionando como que se va a suicidar, que en estos días quizá esté muerta, que quizá ya no la vuelvan a ver. Cc @rodgonzalezl @VertizPamela @MarisaGlave”, expresó en su cuenta de Twitter.