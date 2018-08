Luego que el cantante J Balvin utilizó su cuenta de Instagram para criticar duramente las letras de las canciones de reguetón que tienden glorificar el narcotráfico y la cultura de violencia, el cantante Anuel AA se sintió aludido y decidió responder al artista colombiano.

“Yo soy intocable como Pablo (Escobar) en Medellín" o "la droga toda para los tecos y tú te vas a morir como checo 200 mil en el cuello", dice parte de la polémica letra del tema "Brindemos" de Anuel junto a Ozuna, hecho que habría motivado las palabras de Balvin.

A continuación la publicación compartida por el intérprete de "Si tu novio te deja".

En respuesta, Anuel AA escribió en Instagram: “Ni la fama ni el dinero me cambiaron. Yo sigo estando arriba en los Billboard y sigo haciendo dinero, ayudando a mi familia y a mis seres queridos”.

"En mi vida yo nunca tuve un carajo y ahora que tengo todo, lo que hago es ayudar a los que necesitan ayuda…. No me importa lo que digan de mí, todo el que me conoce sabe el corazón que tengo, pero estoy bendecido", añadió el músico.

Pese a que buscó frenar las críticas de J Balvin, Anuel terminó generando más mensajes en su contra a raíz de los errores de ortografía que presentó en su post. Algunos de sus seguidores no dudaron en recomendarle que lleve cursos de ortografía.