Aracely Arámbula respondió en Instagram a las personas que criticaron a sus hijos con Luis Miguel por una fotografía que se tomó junto a Nicky Jam, uno de los artistas favoritos de los pequeños.

La actriz mexicana acudió a la más reciente entrega de los Premios Billboard Latino, realizada en Miami, y allí coincidió con varias figuras del llamado género urbano.

Durante la ceremonia pudo convivir con el cantante Nicky Jam y compartió una fotografía junto a él en Instagram.

"Gracias, Nicky Jam, por ser tan amable y regalarme esta foto para mis chicos. Uno por los hijos se vuelve fan también. Felicidades por tus premios y que el éxito acompañe siempre", escribió para acompañar la imagen que generó reacciones encontradas entre los seguidores de Arámbula.

"Esa música es vulgar. Una cosa es que los niños la escuchen sin saber o porque es pegajosa. Pero no entiendo por qué Aracely los expone cómo si fuera algo de admirar", escribió una usuaria de Instagram. "A la edad de ellos, no me haría sentir como pavorreal que me pida mi hijo un autógrafo de Nicky Jam, pero cada quien con sus hijos...", escribió otro seguidor de la actriz, quien no tardó en responder ante las críticas.

"Qué gente tan fea criticando a mis, recalco, a mis hijos. Y ellos pueden escuchar a quien quieran. Tienen que brincar los amargados. Qué vergüenza. Que se laven la boca antes de hablar de ellos", fue la respuesta de Aracely Arámbula.

No es la primera ocasión que la ex pareja de Luis Miguel responde a una crítica. En julio de 2017 compartió en Instagram una sexy en una piscina y ante los comentarios negativos, 'La Chule' escribió que eran principalmente mujeres las que se quejaban y que nadie las obligaba a ver sus imágenes.

