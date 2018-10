Bad Bunny tuvo que suspender su concierto en Estados Unidos al no soportar un intenso dolor en pleno concierto, por lo que debió ser llevado de emergencia a una clínica.

Bad Bunny de desploma en el escenario y tuvo que ser trasladado a una clínica. (Instagram)

El músico puertorriqueño compartió imágenes e informó sobre lo ocurrido a través de Instagram. En el video se ve el preciso instante en el que terminó colapsando en el escenario.

Al no poder soportar el intenso dolor, Bad Bunny opta por recostarse en el escenario, hasta que no pudo continuar y debió ser sacado del lugar con ayuda de una ambulancia.

"Ya en la parte final del show mi cuerpo casi no resistía mas, tanto así que me senté y hasta me acosté buscando alivio. El que me conoce y me ha visto en vivo sabe que lo doy todo. Y ese día no fue la excepción, di todo lo que pude dar, tanto que no me quedó mas para los demás días", narró el cantante.

Debido a lo ocurrido, Bad Bunny tuvo que mover las fechas de sus próximos conciertos.

Hace algunas semanas, J Balvin y Bad Bunny anunciaron que preparan un nuevo disco y pese a que el proyecto aún no tiene fecha de lanzamiento, mencionaron que incluirá colaboraciones anteriores y al menos seis canciones inéditas, las cuales habían grabado incluso antes de considerar crear un álbum juntos.