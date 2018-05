Instagram: Belinda presume lujosa pulsera de miles de dólares

La belleza de Belinda es inigualable y lo hemos comfirmado no solo en sus fotografías de Instagram sino también en conciertos, videos musicales y participaciones en televisión. Sin embargo, hace un par de días, la cantante compartió con fanáticos una fotografía en blanco y negro la cual no solo demostró una belleza enigmática, si no que confirmó que a Beli le gustan las joyas y el lujo y es fanática de la moda.

Tan solo nos sorprendió que en la fotografía, la también diseñadora de moda nos presumiera un outfit romántico en encaje y con hombreras (con una vibra totalmente ochentera) y joyas de las más reconocidas marcas. Sin embargo, una de sus firmas favoritas es Cartier, y así lo demostró con un brazalete en forma de clavo con 374 diamantes en pavé (una técnica de joyería que da la ilusión de “tapizar” la pieza con piedras preciosas).

Perteneciente a la colección Juste un Clou, la firma cartier lanzó una serie de brazaletes bañados en oro que poseen una forma de clavo, esta icónica fue diseñada por Aldo Cipullo en 1971 unos años después de fabricar los famosos brazaletes Love (que también posee Beli). En 2012 la firma relanzó la pieza y se convirtió en todo un 'best seller'.

No obstante, ya Belinda nos había dado la prueba de que en su mano posea joyería con un valor de más de 2 millones de pesos (más de un millón de dólares), y lo hizo también a través de Instagram.



Sin duda, la belleza debe estar acompañada con los mejores objetos y este brazalete es la prueba de ello.



