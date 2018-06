Beyoncé y Jay-Z iniciaron la gira On the Run II en Gales, Reino Unido, la semana pasada. Durante el concierto, el público fue sorprendido con imágenes inéditas de la pareja y de sus hijos Blue Ivy (6 años) y los gemelos Rumi y Sir de 11 meses.

Además, la publicación que acompaña la gira, On the Run Tour, incluye una compilación de fotografías personales de los artistas, algunas de ellas han sido difundidas a través de las redes sociales.

Las imágenes muestran a los cantantes en momentos de intimidad, hecho que el público ha recibido con cariño y gratitud.

La gira de la pareja más famosa del hip-hop y el R&B, Beyoncé y Jay-Z se inició el pasado 6 de junio en Inglaterra, y seguirá en el país ingles hasta el 16 de junio (Manchester y Londres).

La gira incluye 18 shows en Europa y 30 en Norteamérica, y se compone de 43 canciones, entre ellas "Baby boy", "Sorry", "Formation", "Girls", "Crazy in Love", "Big Pippin", "Song Cry", "99 Problems", "Run this Town" y "Naughty Girl".

Beyoncé y Jay-Z atravesaban por una crisis matrimonial luego de que el rapero confesara haber sido infiel durante su relación, detalles que se han revelado en los últimos discos de ambos.