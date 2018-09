Instagram: Bruna Marquezine respondió ante las críticas por su "extrema delgadez"

Bruna Marquezine se convirtió en tendencia global en Twitter luego de emitir un extenso pronunciamiento en Instagram Stories ante las críticas que le hacen en sus redes sociales por su supuesta "extrema delgadez".

La actriz brasileña compartió capturas de algunos de los mensajes que le dejan en la sección de comentarios de sus fotos y pidió reflexión a los usuarios de las redes sociales, pues varias frases les resultan ofensivas.

"Ser sincero es diferente a ser un maleducado. Si una persona te pregunta tu opinión, estás en la obligación de responder con la verdad. Pero si no te preguntan, te quedas callado", dijo la estrella de telenovelas, quien consideró que su estatus de figura pública no hace válidas las opiniones de otros.

"Ya sé que saldrán los que dirán que soy una persona conocida y que me tengo que aguantar porque es parte de la vida pública, pero no, no es así, no pueden opinar libremente de mí. Soy también un ser humano. No digo que no me puedan criticar, pero si es solo para ofender, para herir, mejor no lo hagan, no comenten, no tienen por qué. Yo nunca les he preguntado si les parece que estoy bonita o si estoy muy flaca o si debo engordar. ¿Para qué hablan? ¿Por qué pierden su precioso tiempo? Me cansa", manifestó la artista brasileña de 23 años.

RECORDÓ PROBLEMAS DEL PASADO

En su mensaje de Instagram, Bruna Marquezine dijo que se encontraba bien de salud, que bajó de peso recientemente para asumir el papel de la villana Catarina en "Deus Salve o Rei", pero que lo hizo con la supervisión de profesionales.

La brasileña afirmó que, si bien actualmente no tiene problemas con su peso ni su imagen, en el pasado sí los tuvo y comentarios como los que le hacen sus seguidores en las redes sociales pueden ser fatales para personas que pasan por el transe que ella vivió.

"Sus comentarios no son tontos, son irresponsables. Lo que hacen es grave. Yo nunca sufrí trastorno alimenticio, pero sí tuve problemas de aceptación de imagen. Así como ahora me dicen que estoy muy flaca, antes que decía que estaba gorda, y eso me chocó", confió la actriz, que contó que por ello sufrió de depresión y perjudicó su salud tomando laxantes que creyó la ayudarían a controlar su peso.

"Por última vez lo voy a decir: estoy feliz y saludable y no necesito a nadie opinando sobre mí de mi cuerpo. Reflexionen sobre lo irresponsables que pueden ser con sus comentarios de ese tipo. Sus palabras pueden tener consecuencias en otros, sean responsables al hablar. Un comentario puede afectar mucho a quien lo lee, y no lo digo solo por mí", afirmó Marquezine.