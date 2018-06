Bruno Ascenzo vivió la experiencia de una estrella de Hollywood. Y es que el actor peruano asistió al estreno de la película "Ocean's 8" en Nueva York y luego fue invitado a una fiesta privada con las estrellas en el MET. Las imágenes fueron compartidas en su cuenta oficial de Instagram Stories.

A su paso por la alfombra roja (que en esta ocasión fue en realidad de color negro), Bruno Ascenzo se retrató con personalidades como el presentador británico James Corden y el actor Ezra Miller, conocido por ser "The Flash" en "La liga de la justicia" aunque también por su rol en "The Perks of Being a Wallflower".

En Instagram, el ex "Travesuras del corazón" compartió los retratos, pero llamaron también mucho la atención de sus fans los videos que publicó antes de la proyección del filme, pues se ve lo que cerca que pudo estar de figuras como Anna Wintour, Cate Blanchett y Rihanna.

Bruno Ascenzo en la fiesta privada del estreno de "Ocean's 8". (Fuente: Instagram)

Ya en la fiesta, que se realizó en el mismo lugar que anualmente alberga la MET Gala, Bruno Ascenzo no escatimó en adjetivos para describir esta experiencia y tajantemente aseguró que se trató de la mejor fiesta de su vida.

Invitación de Bruno Ascenzo a fiesta en Hollywood. (Foto: Instagram)

En Instagram, Bruno Ascenzo reveló que pudo asistir a la premiere de "Ocean's 8" gracias a la invitación de la distribuidora y una conocida marca de teléfonos.