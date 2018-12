Cardi B acaba de anunciar, a través de un video que compartió con sus seguidores en su cuenta de Instagram, que se ha separado de su esposo y padre de su pequeña hija, el rapero Offset.

En el clip, que dura apenas 42 segundos, Cardi B explicó las razones que la llevaron a tomar esta decisión y aseguró que las cosas entre ellos "no han estado funcionando hace tiempo".

"He estado tratando de arreglar las cosas con el padre de mi bebe hace mucho. Somos muy buenos amigos y buenos socios, pero las cosas entre nosotros no están funcionando hace bastante tiempo", manifestó Cardi B inicialmente.

"Y no es culpa de nadie, creo que simplemente se nos acabó el amor y ya no estamos juntos. No sé, nos tomará un tiempo divorciarnos pero siempre le voy a tener mucho cariño porque es el padre de mi hija", finalizó su discurso Cardi B.

El video publicado por Cardi B tiene más 5 millones 600 mil reproducciones, ya superó el millón de 'Me gusta' y cuenta con cerca de 82 mil comentarios de sus seguidores quienes lamentan su decisión de separarse del rapero.

Cardi B y Offset se casaron en secreto en septiembre de 2017 y su matrimonio ha durado apenas 15 meses. En julio de este año nació su hija, Kulture Kiari Cephus, quien tiene apenas cinco meses de edad.

Hace algunas semanas Cardi B protagonizó una pelea en un club de stripers de Nueva York, donde habría agredido a una de las meseras que atendían en el local, tras acusarla de ser la amante de su esposo.