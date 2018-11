El cantante venezolano Chyno Miranda compartió un emotivo mensaje en torno al embarazo de su esposa, Natasha Araos, y la pronta llegada de su primer bebe.

"Los que me conocen de cerca saben muy bien cuánto anhelaba este momento. Desde joven me visualizaba como padre y ahora que llegó el momento, solo puedo decir: ¡Gracias Vida!. El regalo más maravilloso que me has podido dar. @tashie_net #FamiliaMirandaAraos", se lee en el mensaje compartido por el artista de 34 años.

Hace algunas semanas, Chyno rompió en llanto al enterarse que se convertirá en padre por primera vez. Así quedó registrado en un video compartido en Instagram que muestra el preciso momento en que Natasha Araos, su esposa, le da la noticia.

Pero esta no es la primera vez que Chyno Miranda utiliza sus redes sociales para dar a conocer a sus seguidores noticias importantes para él, para que compartan su alegría.

En 2017, a través de un video, anunció su compromiso con Natasha Araos, quien recibió la propuesta de matrimonio en la cima del Salto Ángel, la mayor caída de agua del mundo (con 979 metros) ubicada en Venezuela.