En las buenas y en las malas. El volante creativo de la selección peruana de fútbol Christian Cueva recibió el rotundo respaldo de su pareja --y madre de sus dos hijos-- Pamela López tras perder un decisivo penal en el partido ante Dinamarca durante el debut de la blanquirroja en el Mundial Rusia 2018. El texto fue publicado en Instagram.

Como es público, el popular 'Aladino' erró un disparo desde los doce pasos en las postrimerías del juego ante los daneses. Para algunos esto derribó la moral del plantel a cargo de Ricardo Gareca. Al regresar del descanso el cuadro europeo anotó lo que sería el gol del triunfo.

"Muchas veces te has caído y te has equivocado como todos lo hacemos a diario pero también te he visto crecer y aprender. Hoy tú más que nadie buscaba una victoria y te preparaste para eso. Antes del partido te dije que Dios es sabio y sus planes son perfectos. Lo sigo pensando así", escribió.

"Esto aún no se acaba, algo bueno recién comienza. Yo estoy segura de eso mi amor. Un penal que tú mismo generaste y fallaste no te lapida para nada. Yo vi tu entrega en el campo y eso me da satisfacción. Recuerda siempre que existen personitas importantes que siguen tus pasos y ellos merecen ver tu fortaleza y tu valentía, la que te ayudará a recuperarte, mi amor", añadió en Instagram.

"Ahora vendrán los comentarios positivos y nunca faltarán los ignorantes de mal corazón que atacarán de distintas formas, ¿pero sabes qué? Lo que no saben ellos es que nosotros dos somos un solo puño y tenemos una espalda grande para asumir y seguir aprendiendo. Orgullosa siempre de ti, mi enano. Te mando miles de besos y abrazos con todas las fuerzas de mi corazón. Ánimo que Dios y tu familiar estará siempre contigo. Dios guarde tu corazón. Arriba Perú", concluyó Pamela en Instagram.

Pamela López escribió este mensaje en Instagram. Difusión

La responsable de este mensaje es madre de los dos hijos que tiene el aún volante del Sao Paulo de Brasil.

Cabe indicar que el post de Instagram viene acompañado de una fotografía de Crissiano, el último bebé de la familia Cueva López.