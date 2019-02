La contundente respuesta de Milett Figueroa al ser criticada por subir foto en bikini

Una dura reacción tuvo Milett Figueroa el jueves cuando desconocidas cuestionaron su decisión de publicar en Instagram una fotografía luciendo su figura en bikini.

La actriz y modelo, quien se hiciera conocida por su participación en realities de competencia, es una asidua concurrente al gimnasio, donde ejercita su figura.

En el mediodía del jueves, Milett Figueroa compartió un video en bikini (tipo Baywatch) frente a un espejo. El clip, de muy corta extensión, generó en seis horas casi un cuarto de millón de reproducciones.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron los comentarios que le llegaron de parte de muchos seguidores y usuarios de Instagram.

"Me sorprende ver algunos comentarios de mujeres en mi último post. Dicen que no me respeto porque subo un video en bikini. Amigos, ¡eso en pleno 2019!", inició.

"El cuerpo es bello. Si no quieres mostrarlo no lo hagas, pero deja que otras luzcan felices lo que tienen, y si tú puedes, lúcelo", añadió con dureza.

Finalmente, Milett Figueroa cerró su reacción en Instagram con un sarcástico: "¡Ojalá a los 50 lo pueda hacer! Vivan y dejen vivir".

Milett Figueroa actúa actualmente en la serie "De vuelta al barrio" y se viene preparando para el estreno del musical "Pantaleón y las visitadoras" a cargo de Los Productores en el teatro Luigi Pirandello.

En esta obra ella interpretará el papel de La Brasileña.