La mediática presentadora de televisión española Cristina Pedroche y su esposo, el chef David Muñoz, visitan Perú en unas vacaciones que han sido documentadas a través de fotografías en Instagram.

Según informa el diario digital "El Español", la pareja mantuvo el destino de su viaje de vacaciones en secreto, hasta que el viernes la presentadora de 29 años subió una foto desde Perú.

Las imágenes permiten ver que la pareja ya ha podido conocer Arequipa y Cusco. En el primer destino quedaron maravillados con la gastronomía local. David probó más de un plato en La Nueva Palomino y ocurrió lo mismo en Chicha de Gastón Acurio.

Ya en el 'Ombligo del mundo', Cristina Pedroche se tomó la típica fotograía con Machu Picchu en perspectiva.

"Por supuesto tenía que ir a sentir la paz de Machu Picchu. Me hice la foto típica y otra no tanto. Eso sí, la mejor es en la que no estoy", escribió en Instagram.

Cristina y David lucen muy felices durante su estadía en el Perú. Ella también ha compartido imágenes de cuyes y del paisaje arequipeño.

"Europa Press" calificó el destino elegido por la pareja como "atípico" pues usualmente las 'celebrities' españolas optan por ir a la playa en vacaciones.

Cristina Pedroche tiene casi 2 millones de seguidores en Instagram.