Hace unos días, Daddy Yankee y Mireddys González, su esposa desde que ambos tenían 17 años, compartieron en sus cuentas de Instagram un par de fotografías con motivo de su 23 aniversario.

"Porque un jefe necesita de una buena jefa. Con la bendición de Dios, Aniversario #23", escribió el reguetonero como leyenda a la mencionada foto en donde se ven dos asientos de avión con un ramo de rosas cada uno y un arreglo de globos en medio.

Daddy Yankee y Mireddy González se casaron cuando ambos tenían 17 años. De su relación tienen tres hijos: Yamilet, Jeremy y Jesaeelys.

Aunque el intérprete de "Despacito" es muy reservado en su vida familiar, hace dos años reveló al programa "Detrás de la fama" de Telemundo, su dura batalla contra el alcoholismo de su padre, la balacera de la que fue víctima y por la que casi le amputan la pierna y el apoyo de su madre en los momentos difíciles.

Luis Ayala Rodríguez, verdadero nombre del músico, contó lo difícil que fue tener a su primera hija a los 17 años y lo agradecido que le está a Mireddy por apoyarlo desde sus inicios musicales.

"Thank you my love. 23 y contando.....LOVE YOU, ¿QUIÉN DIJO QUE NO SE PUEDE? #celebrando #aniversario23", escribió por su parte la esposa de Daddy Yankee en su cuenta de Instagram a propósito de su celebración de casada.