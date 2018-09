La actriz argentina Dalma Maradona Villafañe, hija del famoso ex futbolista Diego Maradona, anunció en Instagram su embarazo.

Con un emotivo post que incluyó una fotografía mostrando su 'pancita', la hija menor del matrimonio que conformaron el 'Pelusa' y Claudia Villafañe, Dalma dijo que "no iba a dejar que nadie le arruine la primicia". Asimismo, reveló el sexo de su bebe.

"¡Y de repente llega el día donde nada te duele tanto y te dedicas solo a ser muy feliz! Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida. No será la primicia de nadie porque por suerte pudimos guardar el secreto para estar seguros de que todo estaba bien y nos parece que tenemos que ser nosotros los que demos semejante noticia. Tampoco quiero mentir cuando me pregunten por eso dejo de dar vueltas ¡y les cuento que vamos a ser tres! Empezamos est afamilia con toda la ilusión y el amor del mundo. Tan buscada, tan deseada y tan amada bebita linda. Tenemos una felicidad que no nos entra en el cuerpo", escribió en el post de Instagram.

Una publicación compartida de Dalma Maradona (@dalmaradona) el 4 Sep, 2018 a las 2:21 PDT

En su primera hora de publicado el post había superado ya los 25 mil 'Me gusta' de parte de los seguidores de la actriz de 30 años de edad.

Dalma Maradona se casó con Andrés Caldarelli --un rugbier fanático de Boca Juniors con el que mantiene una relación sentimental hace cinco años-- en abril pasado. A la ceremonia no asistió Diego Maradona, su papá, pues ambos se encuentran distanciados debido a la lucha legal que mantiene el hoy entrenador con Claudia Villafañe.

Una publicación compartida de Dalma Maradona (@dalmaradona) el 1 Abr, 2018 a las 7:14 PDT

En los últimos años Dalma ha tenido apariciones esporádicas en televisión, medio en el que alcanzó su pico de popularidad interpretando a Sofía en el éxito televisivo "Cebollitas".

En Instagram la segunda de las tres hijas que tiene el 'Pelusa' cuenta con casi medio millón de seguidores.