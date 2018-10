Danna Paola, actriz mexicana que integra el elenco de la serie "Élite" de Netflix, siempre nos sorprende en redes sociales. Desde que hace unas semanas borró todas sus fotografías de Instagram debido a que estrenaba la ficción española y material musical, no la habíamos visto tan guapa como ahora.

Y es que la intérprete de "Agüita" está pasando por una buena racha de buena suerte, y en su red social lo podemos notar. Además, sus looks que ha compartido últimamente nos han encantado en sobremanera. Y como prueba de ello tenemos esta fotografía donde aparece la actriz con una falda plisada de tul, una playera estampada, chamarra de mezclilla y unos sneakers blancos con lentes oscuros para protegerse del sol.

Esta combinación simplemente nos fascinó y no porque sea Danna Paola, sino porque se trata de una mezcla de prendas que están en tendencia y que al juntarlas lucirán excelente en cualquier persona.

No obstante este look deslumbrante, la actriz presumió en Instagram una bolsa Prada hecha de cuero y con aplicaciones de metal valuada en nada más y nada menos que mil 895 euros (según la página de compras My Theresa) lo que equivale a cerca de los 42 mil pesos mexicanos o más de 2 mil dólares.

Bolsa de Prada. (Fuente: Internet)

Esta bolsa sin duda le da un toque extra a su look ganador, sin embargo si buscas una opción más accesible, inclínate por aquellas que posean una figura rectangular con algunos estoperoles. Verás que triunfarás igual que Danna Paola.