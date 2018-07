David y Victoria Beckham conforman una de las parejas más estables de la farándula internacional y la moda. Y hoy, 4 de julio, cumplen 19 años juntos, compartieron una romántica fotografía de la celebración en Instagram.

El ex futbolista británico y la ex cantante inglesa se conocieron en 1997. David dijo que se enamoró de Victoria luego de verla en el videoclip “Say You’ll Be There” de las Spice Girls.

Spice Girls - "Say You'll Be There". (Video: YouTube)

Luego de dos años de conocerse, sellaron su amor en el altar. La boda se realizó en una lujosa ceremonia en el Castillo de Luttrellstown a las afueras de Dublín, Irlanda.

Supuestamente se sentaron en tronos dorados en el altar y tenían figuras de sí mismos desnudos como decoración de su pastel de bodas

Tras la boda, Victoria trató de hacer una carrera musical como solista, pero sin éxito. Posteriormente se unió al rapero estadounidense Damián Dash y también fracasó.

Decepcionada de la música, incursionó en el glamouroso mundo de la moda. En 2006 lanzó su propia línea de ropa y accesorios.

Por su parte, el ex jugador de Manchester United acumuló gran fortuna como futbolista. Se estima que esta está valorada en 15 millones de euros.

En la galería de fotos que acompaña esta nota, revivimos algunos momentos compartidos por la pareja en estos 19 años que llevan juntos.