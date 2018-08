Dayanara Torres y Marc Anthony protagonizaron a finales de la década del noventa una de las historias de amor más seguidas por la prensa del corazón hispana. Él era el líder indiscutible de la salsa y ella, la mujer más hermosa del mundo. En 2004 anunciaron su separación. Y aunque el divorcio no se dio en los mejores términos, ambos han mantenido un vínculo por los dos hijos que tienen en común: Ryan y Cristian.

Son precisamente estos dos adolescentes (de 17 y 14 años) los que se han convertido hoy en día en el motor y motivo de Dayanara Torres. Pese a su activa vida laboral, la modelo suele mostrar en Instagram que su prioridad son sus hijos.

En la red social la modelo suele compartir videos que muestran parte de su rutina con los jóvenes y las lecciones que cree que son importantes para ellos. "Mis hijos aprenden de lo que me ven hacer".

Una publicación compartida de Dayanara Torres (@dayanarapr) el 22 Abr, 2018 a las 8:54 PDT

En una entrevista con el diario "El Nuevo Día", la modelo dijo sentirse orgullosa por la forma en la que educa a sus hijos, ambos nacidos y criados en Estados Unidos, aunque con muchos de los valores latinos en su mente.

"Vivimos en Los Ángeles pero yo los he criado a lo latino, el respeto a los mayores. Veo cada niño en las escuelas la forman que se comportan y me quedo boba porque en mi casa no pueden tener esos comportamientos. Con una mirada ya saben lo que viene, así me crió mami. Esos niños son dulces, respetuosos, la gente que los conoce me llaman para decirme cosas lindas de ellos y ese es mi orgullo, mi mejor trofeo. Han sido criados como me criaron a mí. Se me paraban los pelos cuando vi una grabación de ellos en 'Mira quien baila' cómo agarraban a la abuelita a subir al escenario", declaró.

Es con sus hijos que Dayanara Torres comparte los nuevos logros que consigue en su carrera.

En 2017, la modelo se convirtió en la ganadora del 'reality' "Mira quién baila" de la cadena Univisión. Y consideró que ese fue un momento muy especial para ella, pues logró generar gran expectativa en su natal Puerto Rico, donde la gente se reunió en plazas a ver su participación.

"(el cariño de la gente) Es un regalo que me llevo. A lo mejor se debe a que mis principios no fueron fáciles y no vengo de la losa que la gente me tiene ese cariño. Soy bendecida", dijo Dayanara al respecto.



Actualmente, la Miss Universo 1993 comparte en sus redes sociales tips para madres para ejercitarse en el hogar. Y se alista para ser parte de "Mira quién baila", pero como miembro del jurado.

Los problemas de Dayanara Torres con Marc Anthony también han sido superados. El cantante incluso grabó un video para apoyarla cuando competía en el 'reality' de Univisión.

"Una de las cosas que hablaba en mi libro es que tenemos que concentrarnos, no en los problemas ni las cosas que pasaron sino en ser los mejores padres para nuestro hijos", afirmó la modelo.