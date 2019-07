Delly Madrid enternece las redes con fotografías de su avanzado embarazo

En 2013, Delly Madrid cambió las pasarelas de moda por una vida más romántica, entregada de lleno a su matrimonio con el empresario español, Antón Alva, y a sus planes de convertirse en madre. Actualmente, embarazada de mellizas, la modelo peruana disfruta de una de las mejores etapas de su vida.

A través de Instagram, Delly compartió fotografías en bikini, mostrando su avanzado estado de gestación.

"La alegría de una madre comienza cuando una nueva vida se agita en su interior, nuestro primer verano juntas", se lee en el mensaje que acompaña la fotografía.

Delly, de 40 años de edad, tendría más de seis meses de gestación. Luego de someterse a duros tratamientos, durante cinco años, la modelo logró, por fin, salir embarazada.

"Estoy muy feliz, una imagen vale más que mil palabras, me siento bendecida porque siento que he ganado una batalla de cinco años intentando ser madre. Ha sido una batalla súper dura, no solo físico también mental y emocional", dijo en declaraciones al programa "En boca de todos".

LABOR ARTÍSTICA



En sus inicios en el modelaje, Delly Madrid concursó en Miss Perú 1997 como Miss Apurímac. El año siguiente laboró como modelo del programa Gisela contigo, que condujo Gisela Valcárcel en Red Global.

Madrid terminó la carrera de Hotelería y Turismo y estudió Computación e Informática en ISIL. También estudió odontología, su segunda carrera.

Madrid concursó en la segunda temporada del reality show de baile "Bailando por un sueño" conducido por Gisela Valcárcel, donde obtuvo el cuarto puesto. Clasificó a la última temporada del año llamada Bailando por un sueño: reyes de la pista, donde resultó ganadora.

Asimismo, representó a su país en el "Bailando por un sueño: segundo campeonato mundial de baile" junto al bailarín Kervin Valdizán , donde obtuvo el séptimo puesto.

En mayo de 2011 empezó a laborar en el programa humorístico "El estelar del humor", emitido por ATV junto a Carlos Álvarez.​ Y a fines de 2012 tuvo una breve participación en "El gran show: edición especial", pues tuvo que retirarse tras sufrir una aparatosa caída.

Actualmente, casada con el empresario español, Antón Alva, Delly Madrid disfruta de su embarazo, mientras espera la llegada de sus mellizas.