A pesar de sus recargados compromisos laborales, el actor Diego Boneta se da un tiempo para compartir gratos momentos con su querida abuela en Texas.

Esta vez hizo cómplices a sus seguidores de Instagram, quienes observaron cómo Diego Boneta grabó el preciso instante en que llega de sorpresa a la casa de su abuela con un enorme ramo de flores.

“Family is always first! (La familia es siempre primero)” escribió el protagonista de "Luis Miguel, la serie" en Instagram.

En la grabación, Diego Boneta explica a sus fans que su abuela no sabe de su llegada, hasta que finalmente le dice cariñosamente: “¿Dónde está la más guapa?”, mientras le entrega un ramo de flores.

El video se ha reproducido más de 550 mil veces durante las primeras 8 horas en Instagram y cuenta con más de cuatro mil comentarios que señalan lo dulce que ha sido Diego Boneta al darle esa muestra de cariño a su abuela materna.

Cabe señalar que Diego Boneta confesó en una entrevista con "¡Hola México!" lo importante que es su familia para él: “Es mi apoyo, mi soporte, mi roca. Yo le tengo pavor a algo que es una realidad en Hollywood: tengo miedo de perderme. Hay tantas y tantas historias de gente cuya vida ha quedado destrozada. El hecho de saber que cada día puedo llegar a mi casa y estar con mis seres queridos, es un regalo".