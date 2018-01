Dulce María compartió con sus seguidores de Instagram una fotografía suya luciendo un rostro sin gota de maquillaje. La imagen, sin embargo, despertó diversas reacciones entre los fans de la mexicana.

¡Buen lunes!, escribió la ex integrante de RBD en la mencionada fotografía, la misma que tiene hasta el momento mas de 41 mil likes y una serie de comentarios en su mayoría positivos para la también actriz y uno que otro que cuestionaba algún tipo de cansancio en el rostro de la mexicana.

"Hermosa incluso sin maquillaje. Qué lindo rostro que he visto, esa linda mirada sin maquillaje", se puede leer en el post de la mexicana de 32 años.

Buen lunes!!!🙌🏼🙌🏼🙌🏼 Una publicación compartida por Dulce Maria (@dulcemaria) el Ene 8, 2018 at 11:20 PST

Siguiendo en la misma línea, Dulce María posteó nuevamente una foto luciendo su rostro al natural.

"La vida es bonita. No importa la situación que estés viviendo. El simple hecho de vivir es un regalo. Mientras tengamos los ojos abiertos apreciemos lo que nos rodea y amemos con el corazón abierto. No dejemos de sorprendernos con la naturaleza, la inocencia y, aunque a veces nos cansemos, no hay que renunciar a nuestros sueños. Buen día, queridos guerrerros de la vida", escribió la actriz mexicana como leyenda.

Dulce María Espinosa Saviñón, el verdadero nombre de Dulce María, saltó a la fama luego de formar parte del popular grupo pop de principios del 2000, RBD.

Dulce María cumplió 32 años el pasado 6 de diciembre en medio de numerosos saludos de sus fanáticos de la redes sociales.