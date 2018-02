Instagram: Eduardo Capetillo, de Timbiriche a la política en México

Eduardo Capetillo, famoso actor y cantante mexicano y ex integrante del grupo juvenil Timbiriche fue presentado como pre-candidato a la alcaldía del municipio de Ocoyoacac, perteneciente al Estado de México.

Una serie de videos subidos a Instagram muestran al artista de 47 años de edad celebrando junto a un grupo de simpatizantes la posibilidad de competir con los colores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Una publicación compartida de Eduardo Capetillo (@capetillo_eduardo) el Feb 11, 2018 at 11:34 PST

La postulación, sin embargo, no ha sido del agrado de todos. Según informa el diario "El Universal", una serie de personajes acreditados como líderes de la zona y militantes del PRI cuestionaron el anuncio pues el esposo de Biby Gaitán "no vive en el lugar, desconoce la problemática de los lugareños y no está preparado para el cargo".

"Ellos asistieron a las oficinas del Comité Estatal del PRI para exigir que sea reconsiderada la decisión de postular, sin embargo, fueron ignorados", añade la versión digital del diario mencionado.

Eduardo Capetillo Vásquez tiene 47 años de edad. Su ingreso a la música se dio a una edad bastante joven, sin embargo, fue junto a Timbiriche que logró suma popularidad incluso internacional.

Se casó con la actriz y cantante Biby Gaytán --ex integrante de la agrupación musical-- con quien tuvo cinco hijos.

En Instagram ella cuenta con más de 300 mil seguidores con los que comparte habitualmente fotografías junto a Eduardo y a sus hijos.