Instagram: Emilia Drago denuncia daños en el óvalo Higuereta

La actriz peruana Emilia Drago se manifestó en Instagram respecto a un problema que parece ser cotidiano en las pistas del distrito de Santiago de Surco. Los camiones pasan por un túnel que se encuentra a la altura del óvalo Higuereta que no tiene el tamaño adecuado para que estos transiten bajo él.

"¡Ya me cansé! En la semana por lo menos dos veces pasa esto en el túnel de Benavides. No puede ser que algunos conductores no se den cuenta que sus camiones ¡NO ENTRAN! Y la Municipalidad de Surco no hace nada. Y nosotros los otros conductores corremos peligro porque en cualquier momento se nos caen los pedazos rotos. ¡Eso es todo! Gracias por leerme", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Una publicación compartida de Emilia Drago (@emilia_drago) el Mar 22, 2018 at 7:59 PDT

Como se ve en la imagen de Instagram, no sería la primera vez que esto sucede en el túnel de la avenida Alfredo Benavides. Ya que se puede observar que la parte superior presenta un desgaste producido por el tiempo y la repetición de los hechos.

A hacer una búsqueda en Google Maps usando los datos y la imagen brindada por la actriz en su post de Instagram, se puede ver que en efecto la infraestructura lleva años desgastada. Ya que las imágenes usadas por le herramienta cartográfica de Google son del año 2014.

Óvalo Higuereta -túnel de la avenida Benavides (Google Maps) Google Maps

La fotografía causó gran indignación en miles de usuarios de Instagram que durante las dos primeras horas de haber sido publicado el post dejaron más de 4.000 "me gusta" y 165 comentarios apoyando la opinión de Emilia Drago.