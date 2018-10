Bailar es una de las actividades de mayor arraigo en el mundo y así lo demostraron las artistas peruanas Emilia Drago, Ximena Hoyos, Fiorella, Stephanie Cayo, entre otras, demostraron por medio de sus cuentas de Instagram que no son ajenas a esta entretenida práctica.

Emilia Drago compartió con sus seguidores sus cautivantes movimientos al ritmo de “Timbalero” de “El Gran Combo”; la actriz dejó ver lo mucho que se divierte con cada paso de baile.

Ximena Hoyos se lució al publicar un video junto a dos amigas, en el cual bailan al son de “Dirrty” de Christina Aguilera. Como era de esperarse, derrochó sensualidad en cada uno de sus movimientos de baile.

Stephanie Cayo señaló en Instagram que bailar es una forma “de ser feliz” y sin duda lo demostró en el clip al bailar “New Rules” de Dua Lipa, realizando asombrosos movimientos.

Por su parte, Fiorella Cayo realizó una coreografía al ritmo de “Don’t Let Me Down” de The Chainsmokers ft Daya, en la cual mostró marcados movimientos y su innegable habilidad en el baile.



A modo de aliento a la selección peruana de fútbol, Natalie Vértiz y Federico Salazar bailaron a ritmo de música criolla durante una de las ediciones de "América Noticias". El video fue compartido en Instagram y actualmente supera las 400 mil reproducciones.