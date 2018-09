Instagram: Ethel Pozo sorprende con inédita foto de su etapa escolar| FOTOS

Ethel Pozo sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una foto del recuerdo. La hija de Gisela Valcárcel compartió una instantánea de su etapa escolar.

La conductora de "Mi mamá cocina mejor que la tuya", posteó la imagen en los populares jueves de #TBT (Throwback Thursday), hashtag que es utilizado cuando se publican fotos del recuerdo.

“¿Que linda es la etapa de colegio no? Yo adoro a mis amigas del cole. Y recordar esos días me hace sonreír, como en la foto”, escribió Ethel Pozo inicialmente junto a la imagen.

“Tenía 13 años y estaba en 2do de secundaria, parece que estaba en alguna travesura. Ay cómo no volver aunque sea un día. #tbt #cole #diasfelices #newton”, finalizó.



La instantánea ha alcanzado cerca de cinco mil Me gusta y decenas de comentarios en los que los seguidores de Ethel Pozo no han perdido la oportunidad de resaltar que no ha cambiado mucho desde esos años hasta la actualidad.

“¡Qué linda!”, “¡Estás igualita tocaya!”, “Que linda con tu uniforme!!! Alguna travesura ahh?? Jejeje saludos y que viva el cole!!!”, “Los que vivimos nuestra adolescencia en los años 90 fue algo maravilloso”, son algunos de los mensajes que le dejaron en la publicación.