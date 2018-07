Instagram: Eugenio Derbez y su hermosa historia de amor con Alessandra Rosaldo

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebraron con mensajes de amor en Instagram el sexto aniversario de su matrimonio. Con una fotografía en la que aparecen junto a Aitana, la única hija de la pareja, la mexicana se mostró agradecida por una historia de amor que considera "hermosa".

"Volvería a vivir nuestra hermosa historia de amor una y mil veces más contigo, solo contigo y por siempre contigo. Te amo con toda la fuerza de mi corazón, mi ser y mi alma", escribió Rosaldo, quien recibió como respuesta este mensaje en Instagram Stories:

Mensaje de aniversario de Eugenio Derbez. (Foto: Instagram)

DE LA PANTALLA A LA VIDA REAL

Como bien dijo Alessandra Rosaldo, su historia con Eugenio Derbez es digna de ser contada. Aunque cada uno conocía de la carrera del otro y hasta se habían visto en los sets de Televisa, no tuvieron contacto directo hasta el 2005, cuando el actor invitó a la cantante a participar de un episodio especial de la serie "Vecinos".

Para el programa debieron viajar juntos con el equipo de grabación a Canadá. En cuatro días se produjo el flechazo.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo en "Vecinos". (Fuente: YouTube)

"Nos enamoramos en ese viaje. Fue amor a primera vista, fue incontrolable. Hubo magia. Sentí algo desde que lo vi. Sentí mariposas en la panza y no se me quitaron en los días que estuvimos allí", declaró Rosaldo años después al programa "Hoy".

Curiosamente, pese a la intensidad de sus sentimientos, luego de filmar el programa, no volvió a saber de Eugenio Derbez hasta poco más de medio año después.

Cuando comenzaron su relación formal, Alessandra Rosaldo sentía que Eugenio Derbez era el correcto para empezar una familia, pero el trabajo poco a poco los fue separando y ella creyó que el comediante no tenía intenciones de dar un siguiente paso.

El actor, que ya era la figura más reconocida de la comedia en México, pensaba en abrirse nuevos mercados en el extranjero y en 2011 se mudó a los Estados Unidos para la serie "¡Rob!", protagonizada por Rob Schneider. La distancia los obligó a darle una pausa a su relación.

"Sentí cómo nos íbamos separando. Yo estuvo en Estados Unidos unos seis meses o más y ella estaba en México. Estando fuera, me dije: 'Estoy a punto de perderla'. Ella también lo sintió. Entonces me dije: 'O me pongo las pilas y tomo la decisión que nunca había querido tomar o la voy a perder. Y así me cayó el 20. Lo decidí días antes de regresar, ni lo hablé con ella, le pedí que se casé conmigo", contó Derbez en el Canal de las Estrellas.

Alessandra Rosaldo le contó al Burro Van Rankin mucho después de la boda que Aislinn Derbez, la hija de Eugenio, fue pieza clave para que su padre se decida a pedirle matrimonio.

Estuvimos separados por un par de meses, nunca lo contamos. Yo llevaba mucho tiempo deseando casarme, hacer una familia y él no quería. Mi corazón estaba roto y un día llegó vestido de príncipe, descendió de un caballo, se hincó y me pregunto si quería ser su esposa", recordó la mexicana.

Alessandra Rosaldo recuerda pedida de mano. (Fuente: YouTube)

Para la memorable pedida de mano, Eugenio Derbez contó con la ayuda de un grupo de teatro callejero y de Jesús, el cantante del grupo Reik.

A un restaurante en la Condesa, donde se encontraba Rosaldo, ingresó un cuentacuentos que comenzó a narrar una historia de princesas, entre música de gaitas y princesas a su alrededor. Un príncipe enmascarado llegó en un corcel blanco. Era Eugenio Derbez, quien al descubrir su rostro hizo la pregunta y luego apareció el baladista para interpretar "Creo en ti".

La boda, que recordaron con tan tiernos mensajes en Instagram, se llevó a cabo en 2012 en la Parroquia Regina Coeli, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Omar Chaparro y su esposa Lucy "La Mojarrita" , así como Aislinn Derbez, fungieron como padrinos de velación y lazo, respectivamente.

(Fuente: El Comercio/ El Universal, GDA)