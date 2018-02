Instagram: Eugenio Derbez y las tiernas palabras a su hija Aislinn tras ser mamá

El famoso actor mexicano Eugenio Derbez sorprendió al compartir en Instagram un amoroso mensaje dedicado a su hija Aislinn Derbez, quien acaba de convertirse en madre fruto de su relación con el también actor Mauricio Ochmann.

"Hija hermosa. Cuando naciste, no sabía si iba a ser buen papá, tal vez aún no lo sé. Lo que sí sé es que me has dado las más grandes lecciones de vida. Verte crecer y convertirte en una gran mujer me llena de orgullo. Eso me hace sentir que no lo hice tan mal", inició en Instagram.

"Ahora llega Kailani a llenarte el corazón como tú me lo llenaste a mí, a enseñarte que no hay amor más grande que el que se tiene por un hijo. Bienvenidas las dos a esta, la mejor etapa de la vida. Y aunque ya seas mamá, siempre serás mi pequeña y siempre estaré ahí, tomado de tu mano. ¡Te amo profundamente!, concluyó Eugenio Derbez.

Una publicación compartida de Eugenio Derbez (@ederbez) el Feb 26, 2018 at 7:39 PST

En sus primeras 20 horas de publicada, la fotografía y el mensaje lograron más de 460 mil 'Me gusta' y múltiples saludos de felicitaciones para Aislinn y para el flamante abuelo Eugenio.

En Instagram, Eugenio y su hija tienen cuatro millones de seguidores respectivamente.