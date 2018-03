Facundo González lamentó con un mensaje en Instagram la muerte de su padre, quien había sido internado a inicios de febrero en un hospital de Argentina a causa de una enfermedad no revelada.

"Hoy es el día más triste de mi vida", dijo el modelo para confirmar la partida de su familiar, cuya salud había motivado varias conversaciones en "Esto es guerra", programa del que es parte.

"Se me fue el Tresor, la persona que me enseñó todas las cosas buenas y malas de la vida, la persona que me dio una familia,la persona que me acompañó en todo momento, mi amigo, mi compañero, mi confidente, mi viejo. Sé que en el plano terrestre no te voy a ver más, pero en el plano espiritual siempre vas a estar conmigo", añadió González, quien también publicó en Instagram una fotografía abrazando a su padre.

Al iniciar la temporada 2018 de de "Esto es Guerra", Facundo contó que su papá fue internado en Argentina por problemas de salud. Su madre se comunicó en vivo con él por teléfono y este le envió un mensaje de aliento.

"Si papá me está viendo, quiero decirle que lo amo y sé que se va a recuperar pronto", dijo el argentino.

En Instagram, sus seguidores le expresaron sus condolencias.