Instagram: Así luce Fernando Carrillo 30 años después de "Abigaíl" | FOTO

Fue uno de los galanes más cotizados de la televisión hispana hace más de dos décadas y hoy se mantiene activo pero desde otro ámbito: las redes sociales (Instagram y Twitter, por ejemplo). Fernando Carrillo, sin embargo, luce hoy otro aspecto al que mostró en la telenovela "Abigaíl", que le dio fama a nivel internacional.

Dicha producción venezolana se estrenó en el año 1988 y tenía en su rol protagónico, además de Carrillo, a la hoy conductora de televisión Catherine Fulop. También estaba Hilda Abrahamz como antagonista.

El domingo, Fernando Carrillo compartió en Instagram una imagen que evidencia cómo luce hoy a los 52 años de edad. En la foto aparece junto a su mascota.

Fernando Carrillo luce así a los 52 años.

Con una vida que hoy se divide entre la música y algunos papeles televisivos, Fernando Carrillo llamó la atención cuando en el año 2016 participó en el programa "Bailando" de Marcelo Tinelli.

Cabe indicar que Fernando Carrillo también fue parte de exitosas producciones como "Rosalinda", "María Isabel", "Ponderosa", entre otras.

Mención aparte merece Catherine Fulop, ex esposa de Fernando Carrillo y ex compañera de reparto. La ex conductora de Fox Sports se mantiene muy vigente en Argentina.

Él cuenta con 354 mil seguidores en Instagram y ella con 625 mil.