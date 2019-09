Freddie Mercury: la verdadera historia detrás de las fotos del músico antes de morir

En agosto de 1991, tres meses antes de que Freddie Mercury muriera a consecuencia de una bronconeumonía, afectada por el Sida, Jim Hutton fotografió al ídolo de multitudes en el jardín de su casa. Las fotografías fueron las últimas instantáneas conocidas del músico.

Cuando posó para Hutton, su pareja durante sus últimos seis años de vida, el intérprete de "I Want To Break Free" tenía 44 años.

“Ese verano Freddie posó para una cámara por última vez, la mía. Sucedió así. Estaba en el jardín fotografiando algunas de las flores y Freddie caminó hacia mí”, relata Hutton en un texto publicado en la cuenta de Instagram del club de fans del cantante.



“Quería que retrocediera, para que no fuera un primer plano. Luego posó mientras yo tomaba cuatro fotos, y sacó una sonrisa para cada una. Estaba tan pálido que sabía que no se veía lo mejor posible, pero no me importó; de todas las fotos que tengo de Freddie, esas son las que más amo”, agrega Hutton.

BUSCÓ APOYO



Un día antes de su muerte ocurrida el 24 de noviembre de 1991, la estrella del rock británico, impulsado por los rumores sobre su deteriorada salud, hizo pública su enfermedad y buscó apoyo “para luchar”.

“He procurado mantener oculta esta situación para proteger mi vida privada y la de quienes me rodean, pero ha llegado el momento de que mis amigos y fans de todo el mundo conozcan la verdad, y espero que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos cuantos luchan por combatir esta terrible enfermedad, para luchar contra ella”, explicó. Además, dejó claro que, como había hecho casi siempre durante su carrera, continuaría con su política de "no dar entrevistas”.

Sobre cuándo descubrió que era VIH positivo hay dos versiones, la de Barbara Valentin, quien había sido pareja de Mercury entre 1983 y 1985, y la de Jim Hutton. Mientras, Valentin aseguró, en una entrevista con un medio alemán a una semana del fallecimiento del músico, que él había recibido el diagnóstico seis años antes de su muerte, Hutton en su libro ‘Mercury & Me’ afirma que después de la Pascua de 1987.

EL ÚLTIMO CONCIERTO

El último concierto de Freddie Mercury con Queen fue en Knebworth en 1986, después de eso solo se volverían a reunir en un escenario para el homenaje póstumo. Un año después, se presentó solo en Ibiza para cantar el himno de las olimpiadas, en abril de 1988 apareció en el teatro Dominion de Londres, donde cantó cuatro canciones junto a Cliff Richard, y finalmente en octubre se presentó junto a Montserrat Caballé, cantante española que falleció el pasado 6 de octubre de 2018, en la plaza Buigas de Barcelona, frente al imponente Museo Nacional de Arte de Cataluña.

En ese show Freddie Mercury no pudo cantar en vivo debido a la avanzado de su enfermedad, salió de la mano de la soprano con un 'smoking' y varias capaz de maquillaje que ocultaban los estragos del sida en su piel. Sus movimientos eran inseguros probablemente porque, como contó Brian May años después, quedaba muy poco de su pie debido a la infección.

A pesar de sus pocas fuerzas y contra el peso que el sida representa, el líder de Queen subió al escenario junto a la soprano española para “cantar” ‘Barcelona’. Aunque fue playback esta sería la última interpretación del “mejor cantante de todos los tiempos”.