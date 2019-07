Alejandra Guzmán: Frida Sofía rompe su silencio en Instagram tras acusaciones de violencia de la cantante

Frida Sofía se disculpó con Alejandra Guzmán por llamarla "vieja loca" luego de que la cantante asegurara en la televisión mexicana que la joven la había golpeado en repetidas ocasiones y que manifestaba una conducta errática producto de un "trastorno de personalidad".

En Instagram, la mujer de 27 años lamentó que su famosa madre haya ventilado su intimidad y la responsabilizó a ella y sus adicciones por los problemas psicológicos que hoy la aquejan.

►Alejandra Guzmán denuncia que su hija Frida Sofía la golpeó en varias ocasiones

►Alejandra Guzmán y Frida Sofía: cronología de una relación de amor, peleas y escándalos

Inicialmente, Frida Sofía compartió un pronunciamiento de tono conciliador en el que lamentaba no haber reflexionado antes de mostrar en un video los supuestos moretones que le había dejado su madre. Sin embargo, poco después publicó otra versión del mismo mensaje en el que relataba escenas muy gráficas de las actitudes que tenía la cantante cuando estaba bajo los efectos de alguna sustancia tóxica.

Esto decía su primer comunicado en Instagram:

"Escribo este comunicado en reflexión a mi reacción de ayer. Me arrepiento de haber reaccionado de esa manera y no actuado con cordura, en ocasiones el dolor me gana. Estoy trabajando en mí para no seguir repitiendo los patrones que hay en mi familia y ahora me doy cuenta que caí. Hago mi mejor esfuerzo cada día y me doy cuenta que lo mejor que puedo hacer es dedicarme a lo que me apasiona y trabajar todos los días en el perdón.

El perdón es para mí y nadie más, para no seguir dejando que el dolor se apodere de mí y poder vivir en constante amor, paz y felicidad. No tendría que decir nada de mi mamá, porque al final creo que ella hizo lo mejor que pudo con las cartas que se le dieron, ella lleva muchos años tratando en pelear sus demonios y no me puedo tomar personal que no lo pueda lograr, su sufrimiento es exactamente eso, la soledad en la que ella vive y que al final aleja a todo mundo de su vida.

El coraje que tengo es dirigido a esta horrible enfermedad que se llama adicción, algo que nunca pudo combatir y hoy me doy cuenta que no fue personal, en contra de mí, aunque creciendo siempre lo sentí así. No loe deseo el mal, nunca, la reconozco, reconozco su esfuerzo y por eso pienso que hasta que ella y yo podamos sanar lo mejor entre nosotras es la distancia".

A los pocos minutos, Frida Sofía publicó un segundo comunicado con estos añadidos:

"Todos tenemos la fantasía de una mamá amorosa, que te apoye de manera incondicional. Económicamente (Alejandra) sí cumplió y se lo agradeceré eternamente. Me da coraje que se refiera a mí de esa manera, llegando al punto de hacerles ver que yo tengo un desorden mental y no que estoy tratando de superar el dolor que ella me ha causado. La gente que está cerca sabe la verdad de sus abusos físicos y mentales, pasé toda mi infancia tratando de tapar sus actos, desde defecarse y vomitarse encima repetidamente, con miedo siempre a que muriera y para que la gente presente no se diera cuenta porque me daba mucha pena que la vieran perder el control así. Crecí con terror de no estar ahí si algo así pasaba, ¿quién le iba a limpiar y agarrarle la cabeza para que no se ahogara? Lo cual me causó muchos temas de codependencia, hasta el punto de llegar a mentirle a las autoridades por ella.

"Siempre con miedo de las amenazas que Servicios de Protección a Menores me llevarán por las situaciones en las que me ponía. Estoy tranquila porque yo también hice todo lo que pude como hija para tratar de ayudarla, tuvimos pláticas interminables y suplicios rogándole que se mejorar pero la adicción siempre ganó."

La polémica entre Alejandra Gumzán y Frida Sofía inició luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante entrevistara a la 'Reina de corazones' tras su concierto en Guadalajara. Allí dijo que la relación con su hija era tan fuerte, que la joven la había golpeado.