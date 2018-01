Instagram: Gabriel Soto se pronuncia sobre hijo de Julián Gil

Luego de que una prueba de paternidad confirmó que Julián Gil es el padre del primogénito de la actriz Marjorie de Sousa, el actor Gabriel Soto se pronunció en Instagram al respecto.

Como se recuerda, las especulaciones sindicaban a Soto como el verdadero padre del menor.

“Para toda la gente y la prensa que me difamó, me calumnió, especuló, me insultó y hasta se burló de mí sin pensar en el daño moral que le provocaron a mi familia, a mis hijas y a mi matrimonio”, expresó Gabriel Soto en Instagram.

“Ahí está la verdad, la que siempre defendí y por la que muchas veces salí a dar la cara. Ahí están las pruebas. Que quede de reflexión que antes de juzgar e inventar hay que conocer la verdad”, acotó.

A través de las redes sociales, Julián Gil develó los resultados de la prueba de ADN y confirmó que el pequeño Matías Gregorio es su hijo. Aseguró que está feliz por los resultados.

"En este momento me acaba de llamar mi abogado a decirme que el juez acaba de publicar el resultado de ADN entre Matías yo, y como lo he dicho desde el día uno: Matías Gregorio Gil es mi hijo”, fue lo que escribió en su cuenta de Twitter.

“Feliz de acabar con las especulaciones.... Te amo, hijo”, agregó Gil junto a una fotografía con el pequeño de 11 meses de edad.