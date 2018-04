Instagram: ¿Por qué Georgina Rodríguez desató furia de habitantes de ciudad española?

Las declaraciones que brindó la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, a la revista XL Semanal desataron la furia de algunos habitantes de la localidad española de Jaca. Esto motivó a que la modelo y madre de la hija menor de CR7 se pronuncie mediante Instagram Stories.

Tal como recogen varios medios españoles como "El País" o "ABC", Georgina Rodríguez dio a entender que Jaca no le brindaba las oportunidades que ella aspiraba para convertirse en modelo.

“Me fui de Jaca a buscarme la vida porque no quería vivir en un pueblito en el que no hay mucho que hacer”, declaró.

Esto hizo que programas de espectáculos se acerquen al lugar a consultar a sus habitantes qué pensaban en torno a lo dicho por la madre de la pequeña Alana Martina.

"Ahora es la novia de Cristiano Ronaldo, pues me parece muy bien, pero Jaca es Jaca y punto. Al que le guste bien, y al que no, que no venga", dijo una residente según recoge "ABC".

Enterada del revuelo, Georgina Rodríguez respondió de una forma que se ha hecho habitual en ella: vía un pensamiento o frase en Instagram Stories. El mismo ya lo había subido en diciembre pasado.

“Buen día, las mentes ocupadas, las almas limpias y los corazones satisfechos no se meten jamás en la vida de nadie. Feliz semana”, escribió la pareja del crack del Real Madrid.

Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 16 Dic, 2016 a las 12:08 PST

Lo cierto es que Georgina Rodríguez nació en Argentina y fue a vivir a España de muy joven con su familia. Fue en Madrid que conoció a CR7, más precisamente en una famosa tienda donde trabajó hasta que el futbolista quedó cautivado con su belleza.

Actualmente Rodríguez intenta despegar su carrera como modelo en medio del manejo de una extensa familia. Ella tiene un hijo con CR7 y él tiene tres vía el vientre de alquiler.

En Instagram la modelo cuenta con 4.4 millones de seguidores y es la española más popular.