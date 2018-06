Instagram: Georgina Rodríguez sorprende con contundente mensaje a sus 'haters'

Interrumpiendo sus vacaciones familiares junto a Cristiano Ronaldo, la modelo española de origen argentino Georgina Rodríguez publicó un extenso mensaje contra los 'haters' que tiene en Instagram y demás redes sociales.

Aparentemente cansada de recibir adjetivos sin mayores fundamentos, la española con mayor cantidad de seguidores en Instagram pidió "mirar la vida propia y no juzgar la ajena".

"En vez de juzgar a otros, mira dentro de ti y trabaja en tu propia vibra", inició en el mensaje de Instagram.

Luego de esto, Georgina Rodríguez fue algo más cálida y se refirió a aquellas personas que sí le muestran simpatía en el mundo cibernético.

"Quiero dedicar unas palabras a todos los que me respetáis y queréis, gracias a todos por vuestro apoyo. Aunque no os pueda responder a todos, quiero que sepáis que me hacéis feliz cada vez que os leo. Sois altruistas, incluso me defendéis de muchas críticas despectivas... Sois los mejores. Al resto... ¡Qué deciros! Mientras vosotros marchitáis vuestras almas con envidia, maldad y oscuridad... Yo sigo disfrutando de nuestras merecidas vacaciones", concluyó.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo viajaron a Marbella donde alquilaron dos costosas villas en la zona de La Zagaleta. Se estima en siete mil dólares el costo de cada una por noche.

Desde sus vacaciones la modelo ha compartido en Instagram videos y fotografías tomando sol y disfrutando del mar.

Una publicación compartida por Georgina Rodríguez (@georginagio) el 1 de Jun de 2018 a las 5:45 PDT

Cristiano Ronaldo tiene previsto reunirse el lunes con la selección de Portugal para iniciar su parte de los entrenamientos con miras al Mundial Rusia 2018.

El atacante viene de ganar la Champions League con el Real Madrid español. En plenas vacaciones se enteró de la partida de Zidane del banquillo de la Casa Blanca. No obstante, se dio un tiempo para publicar este mensaje de despedida: