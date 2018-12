Un día como hoy, hace 23 años, Gian Marco Zignago se convirtió en padre con el nacimiento de su hija, Nicole Zignago, y lo recordó con un emotivo y cariñoso post que compartió en Instagram en honor de la joven.

El músico peruano recordó el día en que Nicole llegó al mundo y cuánto cambió su vida desde entonces.

"Un día como hoy, hace 23 años, ella me hizo papá por primera vez. No habrá canción alguna que pueda decir lo que siento por ella, porque los amores infinitos no tienen medida, ni tiempo. Porque ser su papá es lo mejor que la vida me pudo regalar. ¡Feliz cumpleaños Chinita de mi alma @nicolezignago! Te amo con todo mi ser", escribió Gian Marco Zignago en sus redes sociales.

El post supera actualmente los 25 mil Me Gusta. En los comentarios se destaca el gran parecido físico que existe entre el cantante nacional y su hija.

La hija mayor del cantautor nacional sigue los pasos de su famoso padre. Nicole estudia en la universidad de Berklee, una de las instituciones privadas de música más grandes del mundo. Su sede se ubica en Boston, Massachusetts.