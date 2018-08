En la más reciente entrega de "El artista del año", Gisela Valcárcel presentó a Jair, un joven chalaco que estaba retratando su mural al estilo de las 'Caras de Atahualpa' en el Callao.

Durante el programa, no se pudo conocer el mural terminado, pero esta tarde la presentadora de TV compartió el resultado del trabajo terminado.

Acompañando la imagen, Gisela escribió: "Buen día! Empiezo el miércoles con un gran trabajo de @jair.arte mil gracias a este artista #Chalaco que me ha pintado , mil gracias, me ha encantado. Éxitos Jair, lo mereces''.

Hace algunas semanas, la presentadora contó en Instagram que se llevó una mala sorpresa cuando acudió a firmar su retrato en el jirón Atahualpa en el Callao.

La conductora había anunciado que iría a firmar el dibujo de cuya existencia tuvo conocimiento gracias al cantante John Kelvin, participante de "El artista del año".

"Yo hablé con John y me dijo: 'Gisela, te quieren pintar en el Callao'. Yo me dije: 'Bueno, qué me querrán pintar, ¿una pestaña? No me imaginé que querían hacer un mural con mi cara", dijo con humor la conductora para luego anunciar que quería visitar el lugar. "Iré este jueves al Callao. Tengo que agradecerles tanto", afirmó.

En Instagram, tras el anuncio de la visita, John Kelvin mostró cómo había quedado el mural.