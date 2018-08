Instagram: Gisela Valcárcel fue a visitar su mural en el Callao, pero lo borraron

Gisela Valcárcel contó en Instagram que se llevó una mala sorpresa la mañana de este jueves cuando acudió a firmar su retrato en el jirón Atahualpa en el Callao.

La conductora había anunciado en la reciente edición de "El artista del año" que iría a firmar el dibujo de cuya existencia tuvo conocimiento gracias al cantante John Kevin, participante de dicho programa concurso.

"Yo hablé con John y me dijo: 'Gisela, te quieren pintar en el Callao'. Yo me dije: 'Bueno, qué me querrán pintar, ¿una pestaña? No me imaginé que querían hacer un mural con mi cara", dijo con humor la conductora para luego anunciar que quería visitar el lugar. "Iré este jueves al Callao. Tengo que agradecerles tanto", afirmó.

En Instagram, tras el anuncio de la visita, John Kelvin mostró cómo había quedado el mural:

Cumpliendo con lo anunciado, la mañana de este jueves Gisela Valcárcel acudió a autografiar el dibujo; sin embargo encontró que la parte de la pared en la que se había dibujado su rostro había sido pintada nuevamente de rosado.

En Instagram, la rubia mostró esta imagen:

"Alguien impidió que hoy estuviera reunida y disfrutando de su gente. No entiendo lo que ha pasado, pero esto no cambia para nada mi súper cariño por ustedes, amigos chalacos", escribió Gisela Valcárcel en la leyenda de la imagen.

Un usuario de Instagram le preguntó a la animadora si llegó a ver su retrato en el mural de Atahualpa, y esta dijo: "Ya no está mi dibujo por eso me tomé la foto, alguien lo borró. Ni modo".

Esta fue la respuesta de Gisela Valcárcel cuando le preguntaron por su mural. (Foto: @Giselavalcárcel) Esta fue la respuesta de Gisela Valcárcel cuando le preguntaron por su mural. (Foto: @Giselavalcárcel)

Se desconocen las razones por las que el dibujo de Gisela Valcárcel fue retirado de "Las caras de Atahualpa", lugar que se ha hecho conocido por retratar en murales los rostros de figuras de la salsa como Héctor Lavoe, Ismael Miranda y Celia Cruz; aunque en los últimos meses figuras de la farándula peruana han empezado a ser dibujados.

Yahaira Plasencia, Erick Elera y Micheille Soifer son algunas de las personalidades que cuenta con un dibujo en dicho jirón.