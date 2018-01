Luego de no saberse nada de ella durante tres semanas, la hija del actor mexicano Andrés García, Andrea García (41), utilizó la red social de fotografías Instagram para reportar su paradero.

"El cómo nos sentimos sobre nosotros mismos pone el tono a nuestra relación con los otros. Que tengan un fin de semana", indicó Andrea García en Instagram junto a una foto.

Fuente: instagram.com/_garciaandrea

La geolocalización de la imagen indica que ella está en Burbank, California (Estados Unidos). Días atrás Andrés García comentó a un diario mexicano que no sabe nada de su hija desde hace dos meses y que pidió ayuda a las autoridades de Estados Unidos para buscarla.

"En esta ocasión me habló su mamá y hasta ayuda al FBI pedimos en Estados Unidos y aquí en México buscamos al Ejército, quien nos ayuda en otras ocasiones”, sostuvo el actor de telenovelas al diario Basta.

El intérprete contó que Andrea García no se lleva bien con su madre desde los 18 años, a la cual no desea ver.

"No hay manera de obligarla a que busque a su madre y mucho menos a mí. Una de las veces se fue a Washington a vivir y me dijo que no quería ver a su madre y me dijo que no le interesaba estar en México, porque su vida profesional ha sido difícil. Ante todo esto tengo que ser sincero que sí me preocupa, porque en esta situación estamos al aire, no sabemos si está bien, no se sabe nada”, dijo entonces.