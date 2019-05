Hija de Daddy Yankee comparte fotos de su radical cambio tras pesar más de 100 kilos ​

La hija menor de Daddy Yankee, Jesaaelys Marie Ayala González, le ha dado un giro radical a su vida. Tomó en serio su salud y se sometió a un régimen supervisado de dieta y ejercicios para reducir los más de 100 kilos que tenía.

A través de Instagram, la joven de 21 años de edad, comparte mensajes motivadores sobre el sobrepeso que padeció durante la adolescencia. "La comida es una droga más", escribió. Además publicó fotografías de cuando pesaba varios kilos demás.

Jesaaelys Marie Ayala señaló que antes no se daba cuenta de que pesar más de 100 kilos no era normal. "Tener sobrepeso no es fácil", dijo.

Explicó que por recomendación médica tuvo que ponerse a dieta y reducir como mínimo 40 kilos.



Jesaaelys se ha convertido en una fuente de inspiración y motivación para aquellas personas que sufren de sobrepeso. Dice que actualmente está feliz con su nueva figura, aunque reconoce que no fue fácil lograrlo.