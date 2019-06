Hija de Jessica Newton y Deyvis Orosco en romántico video compartido en Instagram

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid, hija de la organizadora de eventos de belleza Jessica Newton, están más unidos que nunca y no dudan en compartir publicaciones en Instagram prodigándose muestras de amor.

Recientemente, Cassandra publicó en sus redes sociales un video, en el que aparece en una piscina junto a Deyvis, durante un viaje que realizaron a Miami a inicios del mes de junio.

"Vamos buscando el sol juntos con este frió @deyvisorosco", se lee en el post, el cual cuenta con cerca de 20 mil visualizaciones.

Como se conoce, el romance fue revelado por ellos mismos en sus respectivas cuentas de redes sociales a fines del 2018.

Jessica Newton aprobó la relación de su hija con el cantante, sin embargó se mostró absolutamente contraria a la posibilidad de que ambos vivan juntos sin antes haberse casado.

►Jessica Newton y su tajante opinión sobre posibilidad de que su hija y Deyvis convivan | VIDEO



►Jessica Newton genera revuelo en Instagram con foto junto a Deyvis Orosco



“No, no me gusta (la idea de que convivan), pero me gustaría sí que se casen”, señaló Jessica Newton en una entrevista con el programa de Magaly Medina.

“Yo creo que van a tener un montón de tiempo para convivir, porque cuando te casas eres responsable en hacer una apuesta por alguien a futuro”, añadió al sustentar su posición.

Anteriormente Jessica Newton ha señalado estar feliz de ver a su hija y al heredero de Johnny Orosco "enamorados y contentos".