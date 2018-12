Instagram: hija de Michelle Vieth debuta como actriz en serie de terror

México Macabro se llama la nueva serie de terror en la que debutó la hija de 9 años de Michelle Vieth como actriz. El video del rodaje en la que ambas participan fue compartido en la cuenta de Instagram de la mexicana.



Al respecto, Michelle Vieth dijo al programa "Hoy" estar muy orgullosa y contenta de compartir cámara con su pequeña.



"Estoy muy contenta de que estemos haciendo esta serie juntas. Yo no tuve la fortuna de que alguien que me quiere tanto como tu mamá te quiere a ti, me enseñara las cosas", afirmó.



En México Macabro, la pequeña Michelle interpreta a Fátima, una niña que tiene un amigo imaginario que en realidad es un demonio.

“Me siento bien y me encanta hacer esto, es mi sueño y estoy muy contenta de poder trabajar con mi mamá", declaró la hija de la recordada protagonista de "Mi pequeña traviesa".



Michelle, es la hija mayor del matrimonio formado por Michelle Vieth y Christian Aparicio.