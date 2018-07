Instagram: hija de Orlando Fundichely le cantó a Perú por Fiestas Patrias

La joven Doris Fundichely, hija del actor Orlando Fundichely y la presentadora de TV Karina Rivera, tuvo una breve participación en la nueva temporada de "Torbellino"; pero su talento todavía puede ser apreciado en nuevas ocasiones. Así lo demostró este fin de semana en Instagram.

En su cuenta de la red social Instagram, donde tiene más de 100.000 seguidores, la joven modelo de 18 años cantó "Bello durmiente", tema emblemático de la música criolla compuesto por Chabuca Granda.

"Celebremos a nuestro país y no dejemos que lo negativo que pueda suceder opaque la belleza que lo caracteriza. Tenemos la dicha de vivir en una tierra rica en hermosura y por eso hoy decidí hacer esta publicación un poco distinta a las que suelo hacer", indicó Doris Fundichely en su cuenta Instagram.

"Los que me conocen saben que subir un video cantando es algo que me parecía súper lejano o imposible porque me da vergüenza, pero qué mejor motivo que celebrar a nuestro país para hacerlo. Felices fiestas", añadió.

El video de Doris Fundichely fue compartido por su padre, quien dijo sentirse conmovido. "Qué manera tan emotiva de celebrar tu aniversario, Perú. Gracias por regalarme a mí bella familia y a esta hija maravillosa", sostuvo el actor.