Ivanna Yturbe utilizó su cuenta de Instagram luego que se conociera que fue internada de emergencia en Italia, lugar al que llegó para participar en el Miss Progress International 2019.

En la red social, la llamada “Princesita Inca” envió un extenso mensaje en el que también lamentó haber sido retirada del concurso de belleza.

“No me alcanza las palabras para agradecerte Perú, por todo y por tanto amor, por acompañarme en esta aventura. Desde el fondo de mi corazón, un millón de gracias. Con el dolor de mi corazón, lamento haber enfermado, que los médicos no me permitiesen presentarme a la gala, y demostrar todo lo que hicimos todos aquí y desde nuestra casa”, se lee al inicio del mensaje.

“A todos mis seguidores a quienes les debo todo, por su buena vibra, por sus comentarios tan llenos de amor. Sepan que los adoro”, dijo Ivanna Yturbe sobre el apoyo recibido por sus fanáticos.

La modelo y exchica reality también agradeció el apoyo constante de su madre, quien también es su manager.

“Otras persona que subió conmigo a ese avión y estuvo conmigo cada día, cada minuto y cada segundo, acompañándome en cada sueño y dándome uno de los mejores ejemplos de ser una mujer empoderada y segura. No solo es una gran mujer, manager y amiga, también es una mamá increíble”, sostuvo.

Ivana Yturbe fue retirada del Miss Progress International 2019; sin embargo, el representante de “Reina Nacional del Perú” adelantó que la joven modelo peruana será su candidata para que vuelva a postular al Miss Progress International 2020.