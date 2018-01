Instagram: Jaime Choca Mandros sorprende con pérdida de peso

Jaime Choca Mandros, conductor de ‘Estás en todas’, redujo 40 kilos de peso tras someterse a un completo y riguroso tratamiento para reducir medidas. En Instagram, donde comparte diversas fotografías, viene dando que hablar.

El productor y presentador de TV ha tenido que lidiar con el sobrepeso durante varios años. Llegó a pesar 110 kilos, pero gracias a ejercicios, comida sana y terapias psicológicas ha logrado perder medidas.

“He bajado casi 40 kilos. Todavía me falta bajar más. El doctor me dijo: ‘O bajas de peso o no llegas a los 50’. Entonces empecé. Me estoy tratando con un nutricionista, me matriculé en un gimnasio, incluso estoy yendo donde un psicólogo”, explicó Choca Mandros sobre su radical cambio físico.



En Instagram, Mandros comparte fotografías de sus rutinas de ejercicios y prácticas deportivas. También publica imágenes de sus viajes y de su labor en "Estás en todas".