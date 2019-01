Instagram: Jefferson Farfán se pronunció tras declaraciones de Ivana Yturbe

Tras las declaraciones de Ivana Yturbe en "Válgame Dios", Jefferson Farfán compartió en su cuenta oficial de Instagram un mensaje alusivo a la situación actual que enfrenta e instó a las personas a ocuparse de sus vidas en vez de juzgar a los demás.

"Vivan su vida sean felices y dejen ser feliz al resto", se lee en el post de Jefferson Farfán, que continúa con una serie de hashtags igulamente enfáticos: "¿Por qué tanta maldad? ¡Vivan su vida! Luchen por sus sueños y preocúpense de su vida. Superen al resto. Sean felices. No deseen el mal. Dejen el blablabla. Sin JF no tienen vida".

Esta publicación fue hecha por Jefferson Farfán solo algunas horas después que Melissa Klug, con quien el futbolista del Lokomotiv tiene dos hijos, se presentara en el programa de Magaly Medina comentando su nueva relación con Ivana Yturbe.

En dicho espacio, Melissa Klug aseguró que el seleccionado no pasó tiempo con los pequeños pese a que estuvo poco más de 15 días en el país. "Él no tiene impedimento de nada, ni de salidas. Puede viajar con sus hijos cuando quiera, pero creo que todas las personas tienen diferentes prioridades", indicó.

Por otro lado, reveló que Ivana Yturbe salió con José Zevallos, conocido como el 'Chino Take', quien es íntimo amigo de Jefferson Farfán, a mediados de 2016. "Ella me pedía ir lugares donde él estaba y ahí se encontraban (...) No sé cuánto habrá durado su romance, yo los presenté y chau", sostuvo.

Cabe mencionar que el martes también declaró en televisión la modelo Ivana Yturbe. Además de confirmar por primera vez en un programa su relación sentimental con el jugador, también se refirió a las imágenes que la mostraron el 3 de enero junto a Mario Irivarren, su ex pareja sentimental.