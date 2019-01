Jefferson Farfán e Ivana Yturbe coincidieron en la fiesta del 'Zorro' Zupe

Los rumores sobre un romance entre Jefferson Farfán e Ivana Yturbe continúan generando titulares en la farándula. Y aunque ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto, en Instagram, el controvertido Ricardo 'Zorro' Zupe compartió unas fotografías que avivaron las especulaciones.

Por la celebración de su cumpleaños, el panelista de programas como "Amor, amor, amor" invitó a conocidas figuras del espectáculo a su fiesta. Tilza Lozano y Rodrigo González estuvieron entre los asistentes, pero también los supuestos nuevos novios.

En sus historias de Instagram, Zupe compartió fotos en las que aparece junto a Ivana Yturbe y Jefferson Farfán. Cabe indicar que la modelo y el mundialista aparecen por separado en los clips publicados en la red social.

Como se recuerda, fue hace unos días que el 'Zorro' contó que Jefferson Farfán e Ivana Yturbe podrían dar una "sorpresa" en estos días. ¿Confirmarán su relación?

Jefferson Farfán e Ivana Yturbe en la fiesta del 'Zorro' Zupe. (Fuente: Instagram)

"Esta semana me esperaba otra noticia, todo indicaba que ellos iban a lograrse. No sé qué pasó, no he hablado con Ivana, conversé un poquito con Jefferson para juntarnos esta semana, pero creo que por ahí nos podemos llevar una sorpresa... Esto sería algo que no estamos esperando. ¿Farfán con Ivana juntos? De repente", manifestó Ricardo Zúñiga.

"Él nunca me pidió que le haga el 'bajo', esta vez no soy el 'Celestino'. A Jefferson lo conoció por el mes de agosto o julio. Cómo no le va a gustar si la niña es bien bonita", sentenció el personaje.